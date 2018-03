Shenmue 3: i lavori per il doppiaggio di Ryo Hazuki inizieranno a maggio

è tornato a far parlar di sé al recente, dove il creatoreè intervenuto per una conferenza. Non svelò molte informazioni, ma mostrò al pubblico quattro screenshot inediti e un trailer prontamente catturato dai presenti.

Nei giorni scorsi, invece, è stato Corey Marshall, lo storico doppiatore in lingua inglese del protagonista Ryu Hazuki, a condividere un dettaglio molto interessante sul suo profilo Facebook personale. Rispondendo al quesito di un fan molto curioso, ha dichiarato che a fine maggio prenderanno il via le sue sessioni di doppiaggio. Qualcuno su ResetEra ha fatto notare che, solitamente, la registrazione delle voci viene effettuata durante le fasi finali dello sviluppo, ma è davvero difficile capire a che punto sono i lavori sulle restanti componenti del titolo. In ogni caso, questa notizia è senza dubbio incoraggiante.

Shenmue 3 è in sviluppo per PlayStation 4 e PC, e la sua uscita è ancora ufficialmente prevista per quest'anno. Yu Suzuki sta inoltre già pensando al quarto capitolo, ha infatti dichiarato che il finale di Shenmue 3 aprirà le porte ad un sequel