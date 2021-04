Shenmue IV, nell'attesa arriva Shenmue Mania: il trailer d'annuncio!

Mentre Yu Suzuki non ha mai celato la volontà di poter prossimamente realizzare Shenmue IV, in quel di SEGA sembrano esservi piani differenti per il prossimo capitolo della celebre serie videoludica.

O almeno questo è quanto suggeriscono le pagine di Shenmue Dojo, portale da sempre attivo nel seguire tutte le novità legate all'epopea di Ryo Hazuki. In anteprima assoluta, quest'ultimo svela l'annuncio di Shenmue Mania, un tuffo nel lontano passato del medium e nella storia della saga di Shnemue, per un'avventura dallo stile 16-bit.

Ryo Hazuki, Shenhua Ling e Wuying Ren sono pronti a rendersi protagonisti di un'avventura 2D, tra aree già note e altre completamente inedite del mondo di Shenmue. Per realizzare Shenmue Mania, SEGA e YS Net avrebbero unito le forze, confezionando infine un viaggio single player arricchito da scontri offline 1v1. Per l'occasione, Ryo e Ren sfrutteranno la potenza delle arti marziali, mentre Shenhua preferirà cimentarsi con la magia. Immancabile ovviamente il trailer di annuncio, che trovate in apertura a questa news. Con una Demo in arrivo prossimamente, il visionario titolo è atteso "presto" su PC, PS5 e Xbox Series X, deciso a sfruttare a pieno le potenzialità della next gen.



O forse no? In fondo oggi è una strana giornata.