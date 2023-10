Shenmue, qual è il più bello? La classifica della storica serie di Yu Suzuki

All'epoca del suo esordio su Dreamcast nel lontano 1999, Shenmue è stato a tutti gli effetti un gioco rivoluzionario, ludicamente e tecnologicamente all'avanguardia, capace di conquistare enormi consensi di critica e pubblico grazie anche alla sua storia appassionante. Ed il suo mito è proseguito con due sequel diretti.

Ad oggi sono tre i giochi principali della serie pubblicati: il brand non ha mai goduto di grandissima popolarità tra le masse ma è comunque divenuto un cult tra gli appassionati. Ancora non sappiamo se Shenmue 4 è effettivamente in sviluppo o no, ma in attesa di novità possiamo ripercorrere la serie attraverso una classifica della trilogia già pubblicata: qual è l'episodio più bello di sempre?

3) Shenmue III

Atteso per quasi due decenni, Shenmue III è diventato realtà nel 2019 portando finalmente avanti la storia di Ryo Hazuki. Sviluppato da Ys Net e sempre sotto la guida di Yu Suzuki, creatore della serie, il terzo episodio è stato concepito in diretta continuità con i due predecessori anche in ottica gameplay. Ciò ha dunque comportato una spaccatura tra critica e pubblico: la sensazione di molti è che, concepita in tale maniera, l'opera è sembrata fuori tempo massimo e dunque difficilmente allettante per i giocatori odierni (come in un certo senso testimoniano le medie Metacritic di 67 e 69 rispettivamente su PS4 e PC), sebbene per i fan di lunga data il tempo è come se non si fosse mai fermato, con il terzo gioco che sembra a tutti gli effetti un gioco per Dreamcast. In generale tuttavia la freschezza, le idee e soprattutto l'impatto dei primi due titoli non è stato replicato da Shenmue III.

2) Shenmue

Dove tutto ha avuto inizio. Il primo Shenmue ha offerto al pubblico un nuovo modo di intendere i videogiochi: collocato in un contesto open world all'epoca originale, l'opera prodotta da SEGA ci permetteva di vivere a tutti gli effetti nei panni di Ryo interagendo costantemente con un mondo di gioco vivo e credibile come ben pochi altri prodotti videoludici avevano dimostrato all'epoca, alternando il tutto con combattenti e Quick Time Events, anche questi all'epoca ancora una sostanziale novità in ambito videoludico. L'enorme cura nei dettagli e la splendida caratterizzazione di narrativa e personaggi hanno reso Shenmue un'opera immortale.

1) Shenmue II

Nel 2001, due anni dopo il meraviglioso primo episodio, Shenmue II riprende quanto fatto dal predecessore perfezionandolo ancora di più, raggiungendo vette qualitative ancora più impressionanti. Tecnicamente incredibile all'epoca e con una cura ancora più profonda in tutti i dettagli ludici e scenici che lo compongono, il secondo capitolo si può considerare il vero e proprio "canto del cigno" per il Dreamcast, con SEGA che di lì a poco ne avrebbe interrotto la produzione. A parte una conversione sull'originale Xbox, Shenmue II resterà per moltissimi anni l'ultimo esponente del brand, fino all'arrivo non solo del terzo gioco ma anche della raccolta Shenmue I & II del 2018, che ha permesso così anche ai neofiti di riscoprire una serie indimenticabile.