Shenmue Remake: ecco perchè il gioco è stato cancellato

A inizio settimana Digital Foundry ha svelato l'esistenza di un remake HD di Shenmue, progetto effettivamente in fase di sviluppo e poi cancellato per motivi non meglio specificati. SEGA ha ora diramato una nota per svelare i motivi che hanno portato all'interruzione dei lavori sul remake.

La dichiarazione di SEGA non lascia spazio a molti dubbi: "SEGA e D3T avevano effettivamente iniziato a valutare la possibilità di realizzare un remake HD di Shenmue 1&2, tuttavia ci siamo resi conto che un simile progetto presentava una serie di sfide difficili da superare. Abbiamo provato a lavorare con gli assets originali inserendoli in un contesto in Full HD ma semplicemente non ha funzionato, si trattava di qualcosa che non poteva soddisfare in alcun modo i fan di Shenmue. Piuttosto che proseguire nel progetto abbiamo dunque deciso di portare i due giochi originali su PC e console, migliorandone alcuni aspetti tecnici, così da permettere a tutti di (ri)vivere il fascino originale di Shenmue."

Il progetto Shenmue HD Remake sembra quindi destinato a non vedere la luce, con SEGA che ha optato per la pubblicazione di Shenmue 1&2 Remaster, usciti lo scorso mese di agosto su PC, PS4 e Xbox One.