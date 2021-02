Sherlock Holmes Chapter 1: il detective in azione nel primo gameplay teaser

Nel corso dello showcase tenuto da Epic Games, Frogware e Focus Home Interactive sono tornati a mostrare Sherlock Holmes Chapter 1, la nuova avventura dedicata al celebre detective di cui abbiamo finalmente un primo assaggio di gameplay.

Il filmato torna a mostrarci lo Sherlock Holmes ventunenne in cerca di indizi per scovare i responsabili dell'assassinio di sua madre. Come potete notare osservando il filmato che trovate in cima alla notizia, l'avventura sarà costellata sia di momenti d'azione, sia da sequenze più riflessive in cui dovremo cercare di mettere insieme i pezzi del puzzle per risolvere l'indagine di turno. Il titolo, realizzato in Unreal Engine 4, si baserà su una struttura ludica ad ampio respiro, con una mappa open world liberamente esplorabile e svariate missioni secondarie che andranno ad affiancare la quest principale. Gli sviluppatori hanno già confermato che la storia ci terrà impegnati dalle 12 alle 15 ore di gameplay, mentre per portare a termine il gioco nella sua interezza occorreranno 40-50 ore.

Questo nuovo video è soltanto un piccolo teaser, in cui vengono mostrati dei brevi scampoli di gameplay, tuttavia un reveal più esteso verrà pubblicato durante il mese di marzo, come ci hanno tenuto a precisare gli sviluppatori di Frogware. Purtroppo non sono state condivise novità circa la data di pubblicazione di Sherlock Holmes Chapter One, che farà il suo debutto nel corso di un generico 2021 in simultanea su PC (via Steam, Epic Games Store e GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sherlock Holmes Chapter One.