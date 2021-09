Sherlock Holmes Chapter 1: il detective di Baker Street combatte nel nuovo video gameplay

Gli sviluppatori di Frogwares mettono in mostra lo "spirito combattivo" dell'investigatore di Baker Street con un video gameplay di Sherlock Holmes Chapter 1 pieno di sparatorie.

L'ultimo filmato confezionato dalla software house irlandese ci permette così di familiarizzare con il sistema di combattimento di questa ambiziosa avventura a mondo aperto. Come sottolineano gli stessi ragazzi di Frogwares, l'approccio ai combattimenti che adotterà Sherlock ne rifletterà il carattere da "gentiluomo intellettuale": ogni pugno assestato dal nemico provocherà gravi danni al nostro alter-ego, di conseguenza bisognerà superare i nemici in astuzia e agilità a prescindere dalla potenza di fuoco a propria disposizione.

Nel trailer che campeggia a inizio articolo vengono mostrate le numerose tecniche adottate da Sherlock per abbattere i suoi avversari, dall'utilizzo delle coperture al ricorso a strumenti come la tabacchiera per stordire i nemici a distanza ravvicinata. In linea con la sua natura, il detective che interpreteremo potrà anche decidere di mettere fuori combattimento gli avversari senza ucciderli: tutte le scelte compiute dal protagonista, sia in fase di combattimento che di dialogo, avranno delle conseguenze nella relazione con Jon e nel prosieguo delle indagini.

Chi vorrà concentrarsi esclusivamente sulle fasi investigative e sull'esplorazione dell'open world di Sherlock Holmes Chapter One, ad ogni modo, potrà farlo disattivando i combattimenti con l'apposita opzione presente nei menù. Vi lasciamo al video di cui sopra e vi ricordiamo che Sherlock Holmes Chapter One sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con le versioni PS4 e Xbox One attese in uscita in un secondo momento.