Sherlock Holmes Chapter 1: il detective indaga nel video World of Crime

Di ritorno dal Future Games Show, gli autori di Frogwares hanno pubblicato un nuovo video di Sherlock Holmes Chapter 1 e discusso degli elementi che andranno a dipingere il quadro ludico, narrativo e contenutistico di questo progetto crossgen per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X.

Con il filmato World of Crime, la software house ucraina ci proietta nella dimensione investigativa di Sherlock Holmes per farci indossare i panni dell'iconico detective e calarci nelle ambientazioni mediterranee che faranno da sfondo alla sua prossima avventura.

Tra segreti sinistri, crimini bizzarri e un sistema giudiziario che definire lacunoso sarebbe un eufemismo, il nostro impavido alter-ego dovrà venire a capo dei delitti: sotto il profilo squisitamente videoludico, il titolo promette di offrire una longevità compresa tra le 15 e le 30-40 ore di gioco, in base alle scelte compiute dagli appassionati spezzando il ritmo delle missioni principali con le molteplici attività secondarie.

Oltre alle immancabili "sessioni interrogative" dove poter raccogliere informazioni utili alle indagini interagendo con i sospetti ed esplorando lo scenario, nel titolo troveranno spazio anche dei combattimenti e delle sparatorie, ma con la consapevolezza che il ricorso alle armi e alla violenza avrà sempre delle conseguenze.

I ragazzi di Frogwares, quindi, descrivono Sherlock Holmes Chapter One come un vero e proprio "gioco d'azione e d'avventura con un enfasi sul gameplay investigativo, ma dove il combattimento è ancora un elemento importante". Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più su questo interessante progetto: intanto, vi lasciamo ai nuovi filmati e vi ricordiamo che il titolo è atteso in uscita nel 2021 su PC e sulle console Xbox e PlayStation di questa e della prossima generazione.