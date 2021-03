Sherlock Holmes Chapter 1: il gameplay finalmente svelato nel nuovo trailer

Dopo averci fornito un piccolo assaggio durante lo showcase di Epic Games, Frogwares e Focus Home Interactive hanno presentato il primo gameplay trailer esteso di Sherlock Holmes Chapter 1, il nuovo titolo dedicato al celebre investigatore britannico.

Il filmato, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ha finalmente messo in mostra le potenzialità del gameplay della produzione. Come era lecito aspettarsi, grande spazio sarà concesso alle indagini, con il nostro giovane Sherlock Holmes che di volta in volta investigherà in prima persona e cercherà poi di ricollegare i pezzi del puzzle per riuscire a risolvere il caso di turno. Considerando che il nostro detective non sembra caratterizzato da un atteggiamento particolarmente mansueto, non mancheranno nemmeno le scene d'azione, come è possibile notare durante il trailer. Interessante è inoltre dare uno sguardo agli scenari urbani che potremo liberamente esplorare muovendoci all'interno della mappa open world. Ricordiamo che, ad accompagnare la campagna principale, il titolo presenterà una vasta serie di missioni secondarie sparse per il mondo di gioco: per portare a termine tutti i contenuti, i giocatori impiegheranno tra le 40 e le 50 ore, come affermato dagli sviluppatori di Frogwares.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Sherlock Holmes Chapter 1 sarà pubblicato nel corso del 2021 su PC (via Steam, Epic Games Store e GOG), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per tutti gli approfondimenti sul nuovo titolo investigativo degli autori di The Sinking City (recentemente finito al centro di una controversia legale tra Frogwares e Nacon), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Sherlock Holmes Chapter One.