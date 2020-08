Sherlock Holmes Chapter 1: le indagini cross gen in un nuovo trailer

Dopo l'annuncio di Sherlock Holmes Chapter One condiviso a sorpresa da Frogwares nel corso della primavera, il titolo investigativo torna a mostrarsi al Future Game Show.

L'evento ha infatti offerto l'occasione per dare uno sguardo più approfondito alla produzione dedicata all'iconico detective di Baker Street. In una sua declinazione in età giovanile, il geniale investigatore dipinto dai romanzi di Conan Doyle si prepara a condurre nuove indagini dalla natura cross gen. Sherlock Holmes Chapter One esordirà infatti anche sulle future ammiraglie di casa Sony e Microsoft: potete visionare il gioco in azione nel trailer disponibile in apertura.

Privo di una data di uscita specifica, il titolo Frogwares resta atteso per un generico 2021, su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X. Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Sherlock Holmes Chapter One, a cura del nostro Giuseppe Arace.