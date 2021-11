Sherlock Holmes Chapter 1, le indagini diventano open world: la Video Recensione

I ragazzi di Frogwares sono tornati nel mondo di Sherlock Holmes, stavolta facendo un salto indietro nel tempo e allargando il territorio d'indagine del detective più famoso della storia: scopriamo assieme Chapter 1!

Chapter One compie un deciso passo indietro nella cronologia dell'universo creato da Sir Arthur Conan Doyle, narrandoci della gioventù del protagonista, e si allontana con decisione dalle atmosfere vittoriane di Londra, accompagnandoci sull'isola di Cordona. Un paradiso mediterraneo, dove Sherlock ha trascorso la sua infanzia in compagnie del fratello Mycroft e di sua madre. Qui incontriamo un detective diverso da quello austero, seppur stravagante, che abbiamo imparato a conoscere negli anni, ossia un esuberante giovane al cui fianco non c'è Watson, bensì l'amico di lunga data Jon.

Quello che si dipana nel corso delle indagini sul passato di Violet Holmes, è un buon racconto di origini, che si distingue dai capitoli precedenti offrendo toni più action e un'estensione notevole degli spazi: Cordona è infatti un piccolo open world piuttosto variegato, nel quale la cultura britannica e quella mediorientale si sono scontrati per dare vita a qualcosa di unico. Ne saprete di più sul gioco guardando la Video Recensione in apertura di notizia e leggendo la nostra recensione di Sherlock Holmes Chapter 1.