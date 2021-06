Sherlock Holmes Chapter 1: il detective in lutto nel nuovo trailer cinematografico

In occasione dell'IGN Expo di ieri sera è tornato a mostrarsi anche il thriller investigativo Sherlock Holmes: Chapter One, stavolta con un trailer cinematografico realizzato in computer grafica.

Il filmato mette in risalto la nuova ambientazione (un'isola del Mediterraneo) e il protagonista della nuova avventura, un detective decisamente più giovane di quello che abbiamo avuto modo di controllare nelle altre produzioni di Frogwares, ma ancora in lutto per la perdita della madre Violet. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Chapter 1 ci mette nei panni di uno Sherlock brillante e ribelle, continuamente desideroso di mettersi alla prova. Una vecchia questione ancora in sospeso lo costringe a tornare sulle coste del Mediterraneo dove morì sua madre. È l'occasione perfetta per una nuova avventura, ma la vibrante vita urbana sull'isola nasconde qualcosa crimine e corruzione, oltre che un senso contorto di giustizia e moralità... Il titolo si pone come un open world con una storia che si evolve in base alle decisione prese dai giocatori: nel corso delle indagini sarà infatti possibile risolvere i problemi con la forza o usare l'ingegno per individuare i punti deboli dei nemici.

Sherlock Holmes: Chapter One verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam, Epic Games Store e GOG nel corso del 2021. Maggiori dettagli potete trovarli nella nostra anteprima di Sherlock Holmes: Chapter One.