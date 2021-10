Sherlock Holmes Chapter 1: le scene investigative al centro del nuovo gameplay

Dopo aver mostrato il 'lato combattivo' del detective di Baker Street, il team di Frogwares pubblica un nuovo video gameplay di Sherlock Holmes Chapter 1 incentrato, questa volta, sulle inevitabili attività investigative che contraddistingueranno questa attesa avventura intrisa di elementi action stealth.

Il nuovo trailer confezionato dalla software house irlandese si focalizza così sulle meccaniche di gameplay legate alle investigazioni da condurre interpretando il giovane Sherlock Holmes. Dall'identificazione dei sospetti ai travestimenti, passando per l'analisi delle prove acquisite e alle azioni da intraprendere contro i colpevoli, sull'isola fittizia di Cordona ogni giudizio spetterà solo ed esclusivamente al nostro alter-ego, da qui la centralità dell'impianto ludico legato alle investigazioni.

Come spiegato in passato dai ragazzi di Frogwares, tutte le attività compiute dagli utenti si rifletteranno nel canovaccio narrativo e determineranno il corso degli eventi: in quest'ottica rientrano gli sforzi profusi dagli autori europei nel plasmare l'Evidence Pinning e il Palazzo della Mente, i due sistemi che gestiranno i dialoghi dinamici e le funzioni per organizzare prove, teorie e ipotesi investigative.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Sherlock Holmes Chapter One sarà disponibile dal 16 novembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e nelle settimane successive su PS4 e Xbox One.