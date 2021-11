Sherlock Holmes Chapter 1: nuovo trailer, domani un gameplay da 35 minuti

I ragazzi di Frogwares tornano ad aggiornarci su Sherlock Holmes Chapter One, il nuovo titolo investigativo con protagonista il celebre detective di Baker Street ormai giunto ad una settimana dal debutto.

Gli autori ci concedono un nuovo sguardo sul titolo tramite il Prologue Trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che tramite un mix di scene cinematiche e gameplay ci presenta alcuni dei casi che saremo chiamati a risolvere nei panni del giovane detective.

"Diventa Sherlock Holmes, un giovane brillante, eccentrico e intollerante all'ottusità degli altri. In questo thriller poliziesco incentrato sulla trama, un giovane Sherlock Holmes lotta per mettersi alla prova mentre naviga nell'esotica e pericolosa isola di Cordona nel Mediterraneo per indagare sul mistero della morte di sua madre".



Frogwares coglie l'occasione per invitare i giocatori interessati a sintonizzarsi sulla pagina Steam del gioco domani mercoledì 10 novembre alle ore 20:00 per 35 minuti di gameplay di Sherlock Holmes Chapter One. La software house intende dunque concederci l'opportunità di immergerci ancor più a fondo nelle meccaniche ludiche della produzione, prima del debutto ufficiale previsto per il 16 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S (le versioni PS4 e Xbox One hanno subito un rinvio di qualche settimana). Per ulteriori approfondimenti, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di Sherlock Holmes Chapter One.