Sherlock Holmes Chapter 1: versione Xbox One annullata per la Guerra in Ucraina

Il prolungarsi della guerra in Ucraina ha avuto un inevitabile duro impatto anche sull'industria videoludica, con diverse software house locali costrette a dover stravolgere i loro piani lavorativi mettendoli in pausa o, nel peggiore dei casi, anche cancellarli per le tristi cause di forza maggiore che il mondo ormai ben conosce.

Conseguenze negative le subisce anche Sherlock Holmes Chapter 1, già disponibile da mesi su PC, PS5 e Xbox Series X/S (potete leggere a tal proposito la nostra recensione di Sherlock Holmes Chapter One) ma atteso a breve anche sulle piattaforme di vecchia generazione. Ma Frogwares, software house con sede a Kiev in Ucraina, è stata costretta ad annullare la pubblicazione del gioco su Xbox One, promettendo i rimborsi per tutti coloro che avevano prenotato quest'edizione. La versione PlayStation 4 è stata invece completata per tempo e verrà regolarmente pubblicata. Il team ha spiegato i motivi dietro tale decisione in un lungo comunicato:

"Dal settembre dello scorso anno e fino a febbraio 2022 abbiamo lavorato duro per ottimizzare il nostro gioco su PC e sulle console di vecchia e nuova generazione. Durante questo periodo abbiamo scoperto che la portata del nostro lavoro era più grande di quanto previsto, dunque l'anno scorso abbiamo deciso di pubblicare prima le versioni PS5 e Xbox Series X/S e poi lavorare per ottimizzare le edizioni old-gen", spiega Frogwares, che prosegue: "Un sacco di lavoro impercettibile è stato fatto, ma anche uno ben visibile come i cambiamenti alla mappa in modo che il gioco potesse funzionare correttamente su PS4 e Xbox One. E proprio quando eravamo sempre più vicini per concludere queste versioni, è scoppiata la guerra".

"Dire che la guerra ha avuto un impatto su di noi - prosegue il team ucraino - è forse l'eufemismo del decennio. La guerra ha avuto un pesante impatto su di noi dal punto di vista produttivo. Per come stiamo messi ora, con le risorse e la forza lavoro che abbiamo, possiamo pubblicare la versione PS4 del gioco il 28 aprile 2022, ma siamo costretti a bloccare in maniera indefinita l'uscita della versione Xbox One".

Per Frogwares lo stop ai lavori sull'edizione per la piattaforma Microsoft a un passo dal debutto è un grosso danno oltre che un dispiacere, alla luce delle grandi risorse spese in questa edizione non completata in tempo e del danno economico conseguente. Gli sviluppatori concludono ringraziando sentitamente i fan per il loro supporto in questa drammatica situazione.

Frogwares non è il solo team duramente colpito dal conflitto in corso: nelle scorse settimane GSC Game World che lo sviluppo di STALKER 2 è in pausa per la guerra in Ucraina, ed è al momento difficile ipotizzare quando i lavori riprenderanno con ritmo regolare.