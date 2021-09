Sherlock Holmes Chapter 1: le versioni PS4 e Xbox One subiscono un rinvio

Il responsabile delle comunicazioni di Frogwares, Sergey Oganesyan, spiega che la software house irlandese ha deciso di prendersi del tempo supplementare per ultimare lo sviluppo delle versioni PS4 e Xbox One di Sherlock Holmes Chapter One.

Il primo atto della nuova avventura investigativa del detective nato dalla penna di Conan Doyle, di conseguenza, subirà un rinvio per dare modo al team di Frogwares di dedicare più tempo ai test e alle analisi conclusive sugli interventi da attuare per rintracciare e chiudere eventuali falle tra glitch, bug e incongruenze varie nel codice.

Tale decisione, però, non produrrà alcun effetto sulle tempistiche di lancio previste per le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Sherlock Holmes Chapter One, che difatti continuano ad essere pianificate per questo autunno.

L'annuncio della data di commercializzazione su PC e console nextgen avverrà nella giornata di giovedì 16 settembre: per l'occasione, anticipa Oganesyan, ammireremo un trailer e un video approfondimento sulle meccaniche di gioco con oltre 7 minuti di scene tratte dall'avventura investigativa. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Sherlock Holmes Chapter One a firma di Giuseppe Arace, con tanti spunti di riflessione sul canovaccio narrativo e sulle ambizioni nutrite da Frogwares per plasmare questa esperienza open world.