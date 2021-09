Sherlock Holmes Chapter 1: il nuovo video fissa l'uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S

dopo aver annunciato il rinvio di Sherlock Holmes Chapter 1 su PS4 e Xbox One, i ragazzi di Frogwares tengono fede alla promessa fatta agli appassionati di avventure investigative annunciando in video la data di lancio delle versioni da destinare all'utenza PC, PS5, Xbox Series X/S.

Il Capitolo Uno del racconto offertoci da Frogwares ci permetterà di indossare i panni di un giovane Sherlock Holmes alle prese, come sempre, con omicidi e indagini. L'investigatore di Baker Street potrà esplorare liberamente lo scenario per andare a caccia di indizi e prove a supporto delle proprie tesi.

L'approccio open world adottato dalla software house irlandese fornirà quindi ai patiti del genere l'opportunità di addentrarsi in un microcosmo in salsa vittoriana per venire a capo di delitti e crimini vari. Per riuscire nell'impresa, gli utenti dovranno raccogliere informazioni sul campo, confutare le dichiarazioni dei testimoni e spuntare la lista dei sospettati fino a giungere, finalmente, al colpevole. Le scelte compiute dal giocatore si rifletteranno sul prosieguo dell'avventura, da qui la necessità di valutare con estrema attenzione ogni singola decisione da prendere per chiudere le indagini.

Il filmato propostoci da Frogwares fissa la data di commercializzazione di Sherlock Holmes Chapter 1 al 16 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Le versioni PS4 e Xbox One saranno disponibili "nelle settimane successive e non oltre", promettono gli sviluppatori irlandesi. In calce alla notizia trovate anche un video "Deep Dive" con sette minuti di scene di gameplay inedite.