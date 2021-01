Sherlock Holmes Chapter 1: un video degli sviluppatori svela nuovi dettagli sull'avventura

Gli autori di Frogwares hanno pubblicato un nuovo video che risponde ad alcune delle domande più richieste da parte dei fan di Sherlock Holmes Chapter 1 e svela durata e struttura della nuova avventura investigativa.

Stando agli sviluppatori Sherlock Holmes Chapter 1 sarà diviso in cinque missioni principale tutte legate ad una storia unica e centrale. La narrazione sarà poi intervallata da oltre trenta missioni secondarie, alcune delle quali saranno accompagnate da durata e profondità pari a quella delle quest principali. In generale quindi occorreranno dalle 12 alle 15 ore per terminare la storia e dalle 40 alle 50 ore per terminare tutto il gioco.

La nuova avventura investigativa metterà i giocatori nei panni di un giovane Sherlock che compiuti i 21 anni cerca di risolvere il mistero dietro alla morte della madre. Ogni missione introdurrà una serie di sospettati e sarà ovviamente possibile sbagliare l'intera indagine. La struttura open world darà grande spazio alle fasi esplorative e il sistema di travestimento rimarrà centrale per tutta l'avventura.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Sherlock Holmes Chapter 1 è atteso entro il 2021 e uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.