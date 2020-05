Sherlock Holmes Chapter One annunciato, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X

A sorpresa, i ragazzi di Frogwares hanno annunciato un nuovo gioco investigativo ispirato al noto detective ideato da Arthur Conan Doyle: s'intitola Sherock Holmes: Chapter One, ed è in sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (Steam, GOG, Epic Games Store) con una finestra di lanciato fissata nel 2021.

Questo nuovo capitolo della serie avrà per protagonista un giovane Sherlock Holmes, che prima di diventare il più famoso detective del mondo era un ragazzo brillante e ribelle che desiderava sempre mettersi alla prova. L'avventura comincia quando una vecchia questione ancora in sospeso lo costringe a tornare sulle coste del Mediterraneo dove morì sua madre. La vibrante vita urbana sull'isola, tuttavia, nasconde qualcosa di molto inquietante...

La storia del gioco evolverà in base alle decisioni prese dai videogiocatori, che potranno attingere a risorse come inganno, violenza e deduzione, e fare affidamento su Jon, un misterioso compagno di viaggio. Avranno inoltre l'opportunità di risolvere i problemi con la forza oppure con l'ingegno mentre si sposteranno in un'ambientazione completamente open world, una vera e propria novità per la serie. La struttura del mondo di gioco è stata modellata da Frogwares in base ai feedback ricevuti dopo il lancio di The Sinking City

In occasione dell'annuncio è stato condiviso il trailer che potete ammirare in calce a questa notizia. Noi di Everyeye, inoltre, abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva italiana il produttore Sergey Oganesyan: dalla chiacchierata è scaturito il nostro speciale su Sherlock Holmes Chapter One, nel quale trovate tantissime informazioni sul nuovo thriller investigativo.