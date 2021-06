Sherlock Holmes: la prova di Chapter One tra omicidi e indagini in open world

Il detective nato dalla penna di Conan Doyle torna nel mondo dei videogiochi con Sherlock Holmes Chapter One: un investigativo di stampo open world che ci mette nei panni del giovane investigatore di Baker Street, alle prese, come sempre, con omicidi e indagini.

Dopo aver provato per due ore l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica confezionata da Frogwares, siamo pronti a darvi le nostre impressioni preliminari su questa ambiziosa avventura a mondo aperto.

Tra crimini bizzarri e segreti sinistri da risolvere, il titolo sviluppato dalla software house ucraina adotta il linguaggio delle esperienze free roaming per farci venire a capo dei delitti. Parallelamente alle "sessioni interrogative" legate alla raccolta delle informazioni e delle testimonianze dei sospettati, nel gioco troviamo anche delle fasi tipicamente action e di combattimento che s'alternano al gameplay investigativo. Il tempo trascorso in compagnia del detective di Baker Street, insomma, ci lascia ben sperare per il buon esito di questo progetto, pur sapendo che quanto abbiamo potuto provare rappresenta solo una minima frazione dell'opera completa.

Se volete immergervi ulteriormente nelle atmosfere di questa avventura prima del suo arrivo nei negozi previsto nel 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X/S, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di Sherlock Holmes Chapter One curata da Giuseppe Arace.