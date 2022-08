Sherlock Holmes The Awakened: parte la campagna Kickstarter dell'horror lovecraftiano

Come promesso da Frogwares all'annuncio del Remake di Sherlock Holmes The Awakened, la software house ucraina ha da poco lanciato la campagna Kickstarter per coinvolgere gli appassionati nello sviluppo di questo ambizioso horror lovecraftiano.

Ad accompagnare la partenza della campagna di raccolta fondi di The Awakened troviamo un video che omaggia la resilienza del popolo ucraino dimostrata nel corso dell'invasione russa e un secondo trailer che descrive, con scene in-engine, il viaggio intrapreso dal giovane Holmes e dal suo inseparabile collega Watson per salvarsi la vita.

A causa di un "malinteso", le autorità di New Orleans spiccheranno un mandato di arresto che costringerà il duo di detective in erba a darsi alla fuga. Braccati dalla polizia e sperduti tra le paludi, Sherlock Holmes e Watson perderanno velocemente il contatto con la realtà e si vedranno costretti a combattere gli abomini di un inferno "tentacolare".

Nel lanciare la campagna Kickstarter di The Awakened, i vertici di Frogwares spiegano di "aver optato per il crowdfunding di Kickstarter poiché vogliamo creare una rete di sicurezza finanziaria per il nostro gioco, ma anche perché vogliamo restituire qualcosa ai nostri fan che ci stanno supportando in questo difficile momento. Grazie a questa raccolta fondi potremo dare loro un po' di riconoscimento inserendo nel gioco i loro nomi e le loro foto".

In funzione delle gravi problematiche sorte in Ucraina (e non solo) a causa dell'invasione russa, il team di Frogwares ha inoltre deciso di gestire in maniera più realistica il sistema di incentivi per i baker: "Tutte le ricompense saranno digitali. Abbiamo visto le difficoltà affrontate in passato da altri sviluppatori con l'invio in forte ritardo dei gadget promessi ai baker. Il nostro team, semplicemente, non può permettersi questo lusso".

Gli sviluppatori ucraini si dicono però impegnati a lanciare il titolo entro la metà del 2023, "se non prima", anche se per Frogwares è davvero impossibile, al momento, indicare delle scadenze che possano essere rispettate al 100%. Prima di lasciarvi ai commenti, e al link che rimanda alla pagina Kickstarter del titolo, vi ricordiamo che Sherlock Holmes The Awakened è attualmente in sviluppo per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.