Sherlock Holmes The Awakened in demo su Steam: alla scoperta del gameplay

Sullo sfondo dello spaventoso resoconto di Frogwares sulla guerra in Ucraina, gli sviluppatori di Sherlock Holmes The Awakened invitano tutti gli appassionati di thriller investigativi a supportarli scaricando la demo su Steam.

Ad accompagnare il lancio della versione dimostrativa di The Awakened troviamo anche un video Deep Dive che illustra gli aspetti più dirimenti dell'esperienza ludica e narrativa confezionata dalla software house di Kiev.

La storia di Sherlock Holmes The Awakened, lo ricordiamo, ci condurrà in Europa e negli Stati Uniti per seguire le indagini condotte dal celebre detective e dall'inseparabile dottor Watson. Il titolo assumerà i contorni di un racconto interattivo legato ai traumi vissuti dal giovane Sherlock Holmes ne Il Risveglio della Divinità.

Le indagini effettuate sulle sparizioni causate da un oscuro culto di adoratori del Dio Antico aiuteranno i giocatori a sviscerare lo spirito inquieto del detective e l'importanza della sua inscindibile amicizia con Watson, sullo sfondo di un'esperienza di stampo lovecraftiano ricca di colpi di scena.

In attesa di conoscere la data di lancio definitiva dell'avventura investigativa di Frogwares su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi riproponiamo il nostro speciale su Sherlock Holmes The Awakened, il Remake ispirato al ciclo di Cthulhu.