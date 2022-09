Sherlock Holmes The Awakened: il thriller lovecraftiano ha una finestra di lancio

Forti del successo ottenuto su Kickstarter con Sherlock Holmes The Awakened, il team di Frogwares guarda con fiducia al futuro e, nonostante l'invasione russa dell'Ucraina, si dice ormai pronto ad annunciare il periodo di lancio della riedizione attualizzata de Il Risveglio della Divinità.

Il nuovo thriller lovecraftiano di Frogwares reinventerà il canovaccio narrativo di Sherlock Holmes per dare un contesto plausibile a due tratti fondamentali della storiografia dell'indagatore, ovvero lo spirito inquieto che anima da sempre la mente del detective e la sua inscindibile amicizia con il dottor Watson.

Il dinamico duo dovrà fare appello a tutto il proprio coraggio per affrontare le spaventose creature del mito di Cthulhu indagando su una serie di misteriose sparizioni in Europa e negli Stati Uniti legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico. Nel corso dell'avventura dovremo combattere la follia e cercare di dare una risposta a domande che non hanno alcuna spiegazione razionale. La rivistazione del titolo lanciato nel 2008 ci porterà a fare la spola tra i fumosi vicoli di Londra a Baker Street, per poi affondare nelle paludi della Louisiana e nelle inquietudini che aleggiano tra i reparti di un ospedale psichiatrico in Svizzera.

Stando alle ultime informazioni condivise da Frogwares, i lavori sul titolo sono già a buon punto e il team ucraino conta di pubblicare Sherlock Holmes The Awakened nel mese di febbraio del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento sulla storia e sul gameplay di questo atteso thriller, vi rimandiamo al nostro speciale su Sherlock Holmes The Awakened e le indagini in stile Lovecraft.