Sherlock Holmes The Awakened: il lato paranormale e lovecraftiano del detective in video

Dopo aver mostrato l'orrore lovecraftiano di Sherlock Holmes The Awakened, il team Frogwares si prepara per l'imminente commercializzazione del thriller interattivo immergendoci nelle sue atmosfere con un suggestivo trailer che alterna spezzoni in cinematica a scene di gameplay inedite.

Il plot narrativo steso dagli sviluppatori ucraini ci porterà in Europa e negli Stati Uniti per seguire il percorso delle indagini condotte dal famoso detective e dall'inseparabile dottor Watson. Nel corso dell'avventura dovremo affrontare le spaventose creature del mito di Cthulhu che affollano la mente traumatizzata del giovane indagatore descritta ne Il Risveglio della Divinità.

Il racconto interattivo sarà perciò pieno di enigmi da risolvere e misteri da sviscerare, il tutto sullo sfondo del 'fattaccio' rappresentato dalle sparizioni legate a un oscuro culto di adoratori del Dio Antico.

Il lancio di Sherlock Holmes The Awakened è previsto per l'11 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Prima di lasciarvi al trailer di lancio della nuova avventura a tinte oscure di Frogwares, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Sherlock Holmes The Awakened tra storia e gameplay.