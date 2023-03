Sherlock Holmes The Awakened è pronto: il thriller lovecraftiano ha una data d'uscita!

Dopo aver reso disponibile la demo di Sherlock Holmes The Awakened su Steam, per il team di Frogwars è finalmente giunto il momento di annunciare la data di lancio definitiva del thriller lovecraftiano e, con essa, l'avvenuto raggiungimento della fase Gold.

La software house di Kiev conferma quindi che tutti i contenuti della nuova avventura a tinte oscure con protagonisti Sherlock Holmes e il dottor Watson sono ormai completi e giocabili dall'inizio alla fine, di conseguenza Frogwares è lieta di fissare la data di uscita definitiva di The Awakened per l'11 aprile.

Per l'occasione, gli sviluppatori ucraini hanno pubblicato un nuovo filmato che ci immerge nelle atmosfere di questo thriller approfondendo gli aspetti dell'orrore cosmico ispirato a Cthulhu che caratterizzano l'avventura.

Sin dal giorno di commercializzazione di Scherlock Holmes The Awakened, su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sarà possibile acquistare il gioco in edizione Standard, Premium e Deluxe rispettivamente al prezzo consigliato di 39,99, 49,99 e 54,49 euro. La versione Premium includerà il gioco completo, i pacchetti di missioni secondarie aggiuntivi e 6 costumi esclusivi, mentre l'edizione Deluxe (disponibile solo su PC), sommerà ai contenuti della versione Premium anche l'artbook digitale e la colonna sonora. Il preordine di ogni versione consentirà ai giocatori di ricevere ulteriori 3 outfit esclusivi per Holmes e Watson.

In attesa della nostra recensione, vi invitiamo a leggere questo approfondimento su gameplay, storia e contenuti di Sherlock Holmes The Awakened.