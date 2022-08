Sherlock Holmes The Awakened sbanca Kickstarter: svelato il Metagioco del detective

A meno di ventiquattr'ore dalla partenza della campagna Kickstarter di Sherlock Holmes The Awakened, il team di Frogwares è già riuscito a raggiungere l'obiettivo minimo grazie al contribuito dei tanti appassionati che stanno partecipando alla raccolta fondi per finanziare questo ambizioso horror lovecraftiano.

Per celebrare l'incredibile successo del crowdfunding di The Awakened, gli sviluppatori ucraini condividono l'immagine teaser della scaletta dei contenuti che verranno aggiunti al thriller investigativo in base alla liquidità garantitagli dal supporto dai baker di Kickstarter.

Il primo dei numerosi Stretch Goals preannunciati da Frogwares è già noto ed è davvero molto vicino dall'essere raggiunto: si tratta infatti del Metagioco che verrà integrato in Sherlock Holes The Awakened al raggiungimento dei 110mila dollari (nel momento in cui scriviamo, il crowdfunding ha appena superato quota 100.000 euro).

Il Metagame di The Awakened introdurrà un sistema ingame che terrà traccia delle azioni compiute dai giocatori, consentendo agli emuli di Sherlock Holmes di guadagnare punti per sbloccare delle ricompense sotto forma di abiti, concept degli artisti che hanno contribuito allo sviluppo e oggetti legati alla tradizione letteraria di H.P. Lovecraft e dello stesso detective, ivi compresi i ritratti di Irene Adler e il famigerato Necronomicon.

In attesa di scoprire gli altri obiettivi della campagna di raccolta fondi di The Awakened appena lanciata, vi ricordiamo che la nuova esperienza horror di Frogwares con protagonisti Sherlock Holmes e il suo inseparabile amico Dottor Watson dovrebbe approdare a metà 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo interessante horror lovecraftiano, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Sherlock Holmes The Awakened.