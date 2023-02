Sherlock Holmes The Awakened: il nuovo video conferma il rinvio del thriller lovecraftiano

Il protrarsi della guerra in Ucraina obbliga il team Frogwares a rinviare il lancio del thriller lovecraftiano Sherlock Holmes The Awakened. La software house di Kiev pubblica un video che mostra delle scene di gameplay inedite e fornisce un aggiornamento sulla difficile situazione che stanno vivendo gli sviluppatori.

Come testimoniato dal filmato, i membri di Frogwares Interactive che hanno deciso di rimanere in Ucraina stanno sperimentando interruzioni di corrente quotidiane e gli effetti (psicologici e non solo) derivanti dai continui allarmi per gli attacchi missilistici. Il tutto, decidendo di continuare lo sviluppo di The Awakened senza lasciare la propria comunità per impegnarsi attivamente nella resistenza all'invasione delle truppe russe.

In un messaggio condiviso sui social, il team di Kiev spiega che "nonostante i nostri migliori sforzi per rispettare la finestra di lancio che avevamo fissato tra febbraio e la prima metà di marzo, purtroppo i blackout quotidiani dell'elettricità e gli attacchi missilistici ci hanno costretto a ripianificare tutto. Pertando, abbiamo deciso di posticipare il gioco di qualche settimana, spostandolo indicativamente tra fine marzo e il mese di aprile del 2023".

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale della nuova avventura a tinte oscure di Frogwares su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, vi lasciamo in compagnia del video in apertura di notizia e, per un ulteriore approfondimento, al nostro speciale su Sherlock Holmes The Awakened, un remake ispirato al Ciclo di Chtulhu.