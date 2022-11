Sherlock Holmes The Awakened: ecco il primo video gameplay del thriller lovecraftiano

Il gameplay del thriller lovecraftiano Sherlock Holmes The Awakened si mostra per la prima volta nel trailer confezionato da Frogwares per immergerci nelle atmosfere horror di questa ambiziosa avventura in arrivo a inizio 2023 su PC e console.

Il filmato propostoci dalla software house ucraina ci permette di sbirciare tra le pieghe del racconto interattivo che si dipanerà addentrandoci nella mente traumatizzata del giovane Sherlock Holmes descritto ne Il Risveglio della Divinità.

Il canovaccio narrativo steso da Frogwares ci condurrà in Europa e negli Stati Uniti per seguire il percorso delle indagini condotte dal celebre detective e dall'inseparabile dottor Watson: il titolo promette di sviscerare lo spirito inquieto che anima la mente dell'indagatore e l'importanza della sua inscindibile amicizia con Watson.

Il dinamico duo dovrà quindi affrontare le spaventose creature del mito di Cthulhu per venire a capo dell'enigma rappresentato dalle sparizioni legate a un oscuro culto di adoratori del Dio Antico. Basta dare un'occhiata al nuovo trailer per intuire gli sforzi profusi in questo progetto dagli sviluppatori di Kiev e, ovviamente, la passione che li ha portati a rivisitare il titolo lanciato nel 2008.

La commercializzazione di The Awakened è prevista nel mese di febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo intrigante thriller investigativo? Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Sherlock Holmes The Awakened e le indagini in stile Lovecraft.