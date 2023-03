Sherlock Holmes The Awakened in video: l'orrore lovecraftiano assale il detective e Watson

Dopo aver svelato la data d'uscita di Sherlock Holmes The Awakened, il team Frogwares alza ancora una volta il sipario su questa ambiziosa avventura a tinte oscure per offrirci degli scampoli di gameplay inediti incentrati sul rapporto tra il detective e Watson.

Il nuovo thriller interattivo della software house ucraina prenderà spunto dagli eventi vissuti da Sherlock Holmes ne Il Risveglio della Divinità per esplorare gli angoli più oscuri dello spirito inquieto che anima la mente dell'indagatore e l'importanza della sua amicizia con Watson. Il tutto, sullo sfondo di un'esperienza narrativa piena di riferimenti alle opere di H.P. Lovecraft e al suo immaginario horror.

Il rapporto che andrà instaurandosi tra i due protagonisti di The Awakened nel corso dell'avventura si rifletterà nel gameplay, dando così agli utenti l'opportunità di sperimentare soluzioni ludiche sempre diverse nel corso di un viaggio che condurrà Holmes e Watson in Europa e negli Stati Uniti per risolvere l'enigma rappresentato dalle sparizioni legate a un oscuro culto di adoratori del Dio Antico.

Il lancio di Sherlock Holmes The Awakened è previsto per l'11 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo speciale su storia e gameplay di Sherlock Holmes The Awakened.