Sherlock Holmes: The Devil's Daughter in arrivo su Nintendo Switch, ecco la data di lancio

Gli sviluppatori di Frogwares hanno annunciato l'arrivo di Sherlock Holmes: The Devil's Daughter su Nintendo Switch. L'avventura investigativa sarà disponibile sulla console ibrida della grande N a partire dal mese di Aprile.

A distanza di quasi sei anni dall'esordio su PC, Xbox One e PlayStation 4, il team di Frogwares si prepara a pubblicare Sherlock Holmes: The Devil's Daughter sulla console ibrida di Nintendo: il gioco farà infatti il suo esordio su Switch il prossimo 7 Aprile 2022. L'avventura investigativa è disponibile all'acquisto a partire da oggi tramite l'eShop al prezzo di 29,99 Euro, con uno sconto del 15% per gli utenti che decideranno di pre-acquistare il gioco. In aggiunta, coloro i quali hanno già acquistato The Sinking City o Sherlock Holmes: Crimes and Punishments su Switch potranno godere di un ulteriore sconto del 10%.

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter è un'avventura che fonde elementi investigativi e di esplorazione ad un gameplay action: i giocatori si troveranno alle prese con i misteri che si nascondono tra le strade di Londra e dovranno utilizzare il proprio ingegno per aiutare il famoso investigatore nella risoluzione di violenti casi. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Sherlock Holmes: The Devil's Daughter è disponibile sulle pagine di Everyeye.