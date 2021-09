Sherlock Holmes è tornato con un open world: vi raccontiamo Chapter One!

Il prodigioso detective di Backer Street è tornato in azione per svelare i più imperscrutabili misteri dell'universo videoludico, questa volta in formato open world.

Gli sviluppatori di Frogwares e Focus Home Interactive hanno infatti deciso di strutturare Sherlock Holmes Chapter One come un'avventura a mondo aperto, in cui l'esplorazione avrà un ruolo di primo piano. Per l'occasione, il celebre investigatore londinese si presenterà al pubblico nella sua versione giovanile. Nel titolo, Sherlock Holmes cercherà di svelare i segreti di Cordona, soleggiata e fittizia isola del Mar Mediterraneo e terra natia di sua madre. Affiancato da Jon, suo migliore amico in gioventù, il detective potrà indagare e interrogare liberamente gli NPC, per poi trarre le sue conclusioni tra le mura virtuali del suo Palazzo Mentale.

Con Sherlock Holmes Chapter One in arrivo il prossimo 16 novembre 2021 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (PlayStation 4 e Xbox One accoglieranno il gioco solamente in un secondo momento), il team di Frogwares ci ha invitato a provare con mano le caratteristiche della produzione. Per raccontarvi le nostre impressioni preliminari, la Redazione ha confezionato un video dedicato. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.

Siete pronti a vestire i panni dell'investigatore più celebre al mondo?