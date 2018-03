Sherlock, Titans e Agents of S.H.I.E.L.D., le notizie shock del weekend in Serie TV

Mentrerivela che i protagonisti disi ritroveranno presto davanti a volti già noti ai fan dello show, è stato recentemente comunicato che la serie televisiva diporterà sul piccolo schermo un personaggio molto importante per la mitologia di

Sherlock non è più divertente, parola di Watson

Lo scorso weekend ha messo a dura prova i fan di Sherlock, i quali hanno appreso che Martin Freeman, interprete di Watson, avrebbe rivelato che girare la serie non sia più divertente. Nonostante queste dichiarazioni mettano a rischio la produzione della quinta stagione, i creatori del fortunato serial si professato fiduciosi, anticipando che questa potrebbe anche esserci, ma non prima di due anni almeno.

Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e i personaggi di ritorno

Il trailer del prossimo episodio di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. anticipa che gli agenti guidati da Phil Coulson (Clark Gregg) dovranno affrontare delle vecchie conoscenze davvero spaventose. Fitz e Simmons, intanto, effettueranno una corsa contro il tempo per cercare di chiudere una buona volta il Rift.

Titans esplorerà la mitologia di Dick Grayson?

Il portale d'informazione Heroic Hollywood ha annunciato che la serie di Titans, che quest'anno esordirà sulla nuova piattaforma di streaming di casa DC Comics, includerà un personaggio molto importante che, quantomeno nei fumetti, ha segnato per sempre la vita di Dick Grayson e del suo mentore, Batman. La serie si fa sempre più "Robincentrica", non trovate?

Melissa Joan Hart prenderà parte al revival di Clarissa

Nota in patria come “Clarissa Explains it all”, quella di Clarissa è una serie che negli anni ’90 in cui la star Melissa Joan Hart (la bionda protagonista del serial Sabrina, vita da strega) era una giovane adolescente che, guardando la telecamera, descriveva le cose che accadevano nella sua vita quotidiana. Sulla scia dei tanti revival annunciati negli ultimi mesi, è addirittura emersa in rete la notizia che l’attrice potrebbe tornare a vestire i panni di Clarissa, ormai divenuta una donna adulta.

The Sinner è stato rinnovato per una seconda stagione

La rete USA Network annuncia di aver rinnovato The Sinner, serie antologica prodotta da Jessica Biel, per una seconda stagione. Questa vedrà il ritorno nel cast di Bill Pullman, ma non è chiaro se la stessa Biel deciderà di tornare in veste di attrice protagonista (come nella stagione precedente) o se invece preferirà indossare soltanto i panni di produttrice.



Trust minacciato legamente dalla famiglia Getty

Secondo Ariadne Getty, sorella di John Paul Getty III, la miniserie Trust alluderebbe a un’implicazione della famiglia Getty nel rapimento del nipote del magnate nel 1973. L’avvocato di famiglia avrebbe addirittura definito la serie come “un dipinto crudele, in cattiva fede e diffamatorio”, consigliando agli spettatori di non fidarsi della “falsa e mal gestita” storia narrata nei suoi dieci episodi.