Shiba Eternity, ecco come funziona il gioco gratis legato a Shiba Inu

Dopo aver trattato i piani per il Metaverso SHIB: The Metaverse, torniamo a fare riferimento su queste pagine a progetti relativi alla criptovaluta Shiba Inu. Infatti, nelle classifiche degli store digitali si sta facendo largo un titolo legato a quest'ultima, ovvero Shiba Eternity.

Disponibile gratuitamente sia sul Play Store di Google (per dispositivi Android) che sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad), il gioco sembra mirare anche a coloro che non hanno mai avuto a che fare con il mondo delle criptovalute. Infatti, di base si fa riferimento a un card game basato sull'immaginario di Shiba Inu.

I giocatori hanno la possibilità di collezionare carte e costruire deck, andando poi a mettere in campo le proprie abilità per sconfiggere amici e altre persone online. Gli acquisti in-app presenti all'interno del gioco servono essenzialmente per l'eventuale acquisto di pacchetti e altri elementi in-game, dunque non c'è al momento un "collegamento diretto" con la criptovaluta in quel senso.

Il titolo sviluppato da Playside Studios, infatti, punta per il momento a offrire un'esperienza ludica a coloro che apprezzano Shiba Inu o vogliono semplicemente dare un'occhiata. In futuro potrebbe però arrivare una versione blockchain di Shiba Eternity, nonché potenzialmente un'integrazione col mondo NFT e token. In ogni caso, il gioco, lanciato a settembre 2022, ha già superato i 100.000 download sul Play Store di Google. Dietro al progetto c'è anche William Volk, che ha alle spalle un passato ad Activision.