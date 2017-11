Shigeo Maruyama di Sony svela nuovi retroscena sulla Nintendo PlayStation

, primo presidente di, è stato recentemente intervistato da Polygon e in questa occasione ha svelato alcuni retroscena sulla nascita della "", la console frutto di una collaborazione tra i due colossi, che come sappiamo non ha mai visto la luce.

Maruyama alla fine degli anni '80 era responsabile di Sony Music ma poco dopo è passato a occuparsi di Sony Computer Entertainment, dando vita di fatto alla divisione videogiochi del colosso nipponico.

Queste le parole di Shigeo Maruyama a riguardo: "A metà degli anni '80 abbiamo parlato con Nintendo... ci hanno mostato il prototipo del Super Famicom e per noi era praticamente un giocattolo... un progetto interessante, ma di fatto un giocattolo. Perchè avremmo dovuto contribuire al progetto?

Nintendo ha continuato dunque per la sua strada, a quel punto Kutaragi si è recato nuovamente in visita presso la casa di Kyoto, proponendo di abbandonare il formato su cartuccia. La risposta fu negativa... all'epoca il caricamento dei giochi su cartuccia era immediato mentre il CD richiedeva una attesa di circa 20/30 secondi.... tempistica improponibile secondo Nintendo. Kutaragi ha quindi proposto di creare una console che includesse sia lo slot per le cartucce che un drive per i CD-ROM, l'idea è piaciuto e abbiamo iniziato a lavorare al progetto, poi sappiamo tutti come è andata a finire..."

La Nintendo PlayStation non ha mai visto la luce a causa dei dissidi tra le due compagnie, Sony ha poi sfruttato i progetti per dare vita alla sua prima console. Shigeo Maruyama si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto, ma comunque soddisfatto di aver contribuito alla nascita di Sony Computer Entertainment.