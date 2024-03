Shigeru Miyamoto ammette: questo gioco di The Legend of Zelda era 'brutto'

The Legend of Zelda è una delle serie più amate dagli appassionati videoludici, e Shigeru Miyamoto è senza dubbio uno dei creativi che più hanno contribuito alla crescita del medium. Eppure, il volto storico di Nintendo è convinto di aver commesso un passo falso con la serie dedicata a Link e Zelda.

L'argomento è originariamente emerso quando il giornalista Stephen Totilo ha intervistato Miyamoto nel 2013, più o meno durante il periodo in cui Pikmin 3 arrivava su Wii U. Parlando con gli ex membri dello staff Nintendo Kit e Krysta, Totilo ha svelato l'ammissione di Miyamoto, che al tempo si era detto rammaricato per un particolare gioco della serie di The Legend of Zelda.

Il papà di Zelda e Mario ha definito la versione Famicom Disk System di The Legend of Zelda II: The Adventure of Link è una delle i suoi più grandi rimpianti. Si tratta di una versione del gioco disponibile solo in Giappone, leggermente diversa dall'edizione NES distribuita nel resto del mondo. Il Famicon Disk System era una periferica esterna che consentiva di avviare i giochi da floppy disk in un periodo in cui i chip di memoria inseriti nelle cartucce erano ancora costosi. Il problema di questo sistema risiedeva nei tempi di caricamento estremamente lunghi, un dettaglio che a distanza di anni non è mai andato giù a Miyamoto. Si parla quindi di un'edizione sfortunata più che di un gioco malriuscito, ma ciò non toglie che Miyamoto ritenga questa versione una macchia nella sua ammirevole carriera.

Un altro aspetto per cui The Legend of Zelda II The Adventure of Link è sicuramente il suo alto livello di difficoltà.

