Shigeru Miyamoto festeggia 70 anni: auguri al padre di Super Mario, Zelda e Pikmin!

In quel del Giappone, è tempo di festeggiare un'illustre ricorrenza. Nella giornata di oggi - mercoledì 16 novembre 2022 - cade infatti il settantesimo compleanno di Shigeru Miyamoto!

Il leggendario game designer spegne ben settanta candeline, celebrando una vita ricca di soddisfazioni personali e professionali. Conosciuto in tutto il mondo per la sua decennale carriera in casa Nintendo, Shigeru Miyamoto ha dato vita ad alcune delle saghe più celebri e longeve di tutta l'industria videogioco.

Dalla sua creazione, il baffuto Super Mario ha varcato ogni tipo di confine, finendo per apparire persino in occasione dell'avvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel corso del prossimo anno, l'idraulico del Regno dei Funghi approderà inoltre ancora una volta sul grande schermo, grazie all'arrivo nelle sale di The Super Mario Bros - The Movie, con Chris Pratt pronto a doppiare Super Mario.



Accanto all'eroe italiano, Shigeru Miyamoto ha dato vita a moltissime altre IP, tra le quali è impossibile non citare The Legend of Zelda. In continua trasformazione, la serie ha raggiunto un nuovo picco con l'amatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ora in attesa del sequel ufficiale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Non possiamo infine dimenticare i piccoli Pikmin, molto cari a Miyamoto. Le creaturine aliene torneranno proprio nel corso del prossimo anno: il game designer ha infatti anticipato i festeggiamenti del settantesimo compleanno con l'annuncio di Pikmin 4.