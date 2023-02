Shigeru Miyamoto: 'Nintendo non cambierà quando me ne andrò, sono sicuro'

Shigeru Miyamoto è stato intervistato da IGN USA e in questa occasione si è parlato anche di un suo possibile futuro lontano dalla casa di Kyoto. Cosa accadrà a Nintendo quando il papà di Mario e Zelda andrà in pensione?

Secondo il leggendario producer e game designer giapponese non c'è nulla da temere e la magia Nintendo resterà intatta. Miyamoto afferma di essere solamente una delle tante persone che fanno muovere la macchina Nintendo nella giusta direzione e sottolinea come negli anni all'interno dell'azienda siano nate e cresciute persone di enorme talento che porteranno avanti senza problemi l'eredità di Nintendo.

Quando Miyamoto andrà in pensione dunque, Nintendo non cambierà e la sua eredità verrà portata avanti da nuovi creativi e visionari di talento, Shigeru è assolutamente sicuro a riguardo e non ha dubbi sul futuro brillante di Nintendo anche in caso di un suo eventuale ritiro dovuto all'età.

Durante l'intervista si è parlato anche di Mario e della sua enorme popolarità, secondo Miyamoto questa è dovuta non solo alle alte vendite dei videogiochi con protagonista il personaggio ma anche al fatto che Super Mario è ormai diventato una icona generazione al pari di Topolino, conosciuto in tutto il mondo da grandi e piccini.