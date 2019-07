Per Shigeru Miyamoto Nintendo non è rimasta indietro sui servizi online e la VR

Shigeru Miyamoto è una leggenda dell'industria videoludica, legata ovviamente a Nintendo per via dei suoi rapporti di lungo corso con l'azienda giapponese, e per il fatto di aver creato quella che poi ne è diventata la mascotte, ossia il personaggio di Super Mario, tornato peraltro recentemente alla ribalta con Super Mario Maker 2.

Non stupisce dunque che il game designer abbia spezzato una lancia a favore della Grande N, accusata recentemente di essere un po' lenta nell'inseguire i trend globali anche per quanto riguarda la tecnologia e campi relativamente nuovi, come il mobile gaming, il cloud e la VR.

"Non siamo rimasti indietro, né con la VR, né con i servizi online", ha dichiarato Miyamoto. "Ci lavoriamo fin dall'inizio, e abbiamo fatto esperimenti in una gran varietà di modi. Nel frattempo abbiamo valutato oggettivamente se davvero permettessero esperienze migliori ai nostri clienti, e se possiamo offrirgliele ad un prezzo appropriato. Sembra che siamo più indietro perché non pubblicizziamo i nostri prodotti prima della release".

Riguardo il cloud gaming, ecco quanto detto dal papà di Super Mario: "Credo che il cloud gaming diventerà molto diffuso in futuro, ma non ho dubbi sul fatto che continueranno ad esserci dei giochi che sono divertenti perché girano a livello locale, piuttosto che sul cloud".

A rafforzare le dichiarazioni di Miyamoto, c'è il fatto che Nintendo Switch Online ha superato i 10 milioni di abbonati in meno di un anno, dimostrandosi così un discreto passo in avanti rispetto alla recente storia online del marchio giapponese.

