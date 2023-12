Shigeru Miyamoto quando andrà in pensione? Ne parla il papà di Zelda e Super Mario

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti del Guardian per concludere in bellezza un anno d'oro per Nintendo, Shigeru Miyamoto ha fornito delle importanti precisazioni sul suo futuro professionale e su quello delle iconiche proprietà intellettuali da lui create, a partire ovviamente da Super Mario e Zelda.

Il leggendario Game Director della casa di Kyoto, che ha da poco compiuto 71 anni, coglie quindi l'opportunità offertagli dal Guardian per riflettere sul futuro suo e dell'azienda che ha contribuito a trasformare in un colosso del settore grazie, appunto, al successo internazionale dei videogiochi di Super Mario e The Legend of Zelda, come pure di Donkey Kong, F-Zero, Pikmin e Star Fox.

Alle domande sui tempi previsti per il suo pensionamento, il maestro giapponese ha esordito riferendo scherzosamente come "più che al ritiro dal mondo dei videogiochi, penso al giorno in cui morirò. Al giorno d'oggi devi pensare alle cose in un arco temporale di cinque anni, quindi se guardo a questo lasso di tempo mi chiedo a chi posso trasmettere la mia esperienza nel caso in cui mi dovesse succedere qualcosa".

Dopo aver allontanato lo spettro del ritiro, Miyamoto ha però sottolineato che "sono davvero felice di vedere così tanta energia attorno alle IP che ho creato. Io ne sono il padre ma sono già nel mondo da diverso tempo, e in questo tempo sono state coltivate da altri che le hanno allevate e hanno contribuito a farle crescere fino a trasformarle in ciò che sono oggi, quindi in questo senso non sento più troppa pressione su di loro e non le considero 'una mia proprietà' in senso assoluto. Anche perché al giorno d'oggi non mi considero più un game designer, ma una persona che cerca di trovare delle opportunità uniche di crescita ed evoluzione per Nintendo".

