Shin Megami Tensei 3: Dante tra i protagonisti delle nuove immagini

Nel corso delle ultime ore Atlus ha pubblicato una corposa galleria d'immagini dedicata a Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, la quale permette di dare un'occhiata anche al particolare DLC con protagonista Dante di Devil May Cry.

Il publisher del gioco ha infatti diffuso un bel po' di screenshot di Dante e una serie di artwork che ritraggono alcuni dei personaggi presenti nel gioco. Vi ricordiamo che al lancio della versione rimasterizzata in alta definizione del terzo episodio di Shin Megami Tensei sarà pubblicato anche un contenuto aggiuntivo che prende il nome di Maniax Pack e che, al costo di circa 9,00 dollari, permetterà ai giocatori di sostituire Raidou Kuzunoha con il celebre cacciatore di demoni protagonista della serie Capcom.

Prima di lasciarvi alla lunga serie d'immagini, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster approderà in Giappone il prossimo 29 ottobre 2020 in esclusiva su Nintendo Switch e PlayStation 4 e solo nel corso del prossimo anno potrà essere acquistato dagli utenti occidentali in possesso di una delle due piattaforme.

Avete già dato un'occhiata al lungo filmato di gameplay di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster?