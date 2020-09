Shin Megami Tensei 3: luoghi, personaggi e demoni nel nuovo trailer di Atlus

Nelle ultime ore Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per la versione rimasterizzata di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD. L'anteprima giapponese permette di dare un primo sguardo ad alcuni dei luoghi, dei personaggi e dei demoni che attendono il protagonista nella sua drammatica avventura.

Dopo ben 17 anni dall'esordio, Atlus si prepara a far tornare il terzo capitolo della saga in una veste completamente nuova, con tanto di comparti grafico e tecnico rivisti e più in linea con i moderni standard. Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster permetterà ad un pubblico completamente nuovo di incontrare le strane creature che popolano il Vortex World, senza passare dai ben più noti (almeno in occidente) spin-off di Persona.

Il filmato, disponibile per ora solo in lingua giapponese, si conclude con un breve passaggio sul personaggio di Dante, eroe principale della saga di Devil May Cry, che farà la sua apparizione nel gioco come personaggio DLC. Il contenuto "Maniax Pack" sarà infatti acquistabile a partire dal day one e sbloccherà la modalità "New Game - Maniax".

Prima di lasciarvi al nuovo trailer, vi ricordiamo che Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster uscirà sul mercato giapponese il prossimo 29 ottobre per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La versione occidentale dovrebbe arrivare entro la primavera del 2021.