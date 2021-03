Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster appare sul sito dell'ESRB, novità a breve?

L'ESRB, la rating board statunitense nonché una delle più importanti in occidente, ha classificato l'attesa versione Remastered di Shin Megami Tensei 3 Nocturne, prevista su PlayStation 4 e Nintendo Switch per un generico 2021 sui nostri territori, ma già disponibile in Giappone.

La classificazione dell'edizione rimasterizzata resta la medesima della versione originale PS2: M, che sta ad indicare la presenza di contenuti maturi rivolti ad un pubblico dai 17 anni in su. L'ESRB descrive l'opera firmata Atlus come "Un gioco di ruolo dove i giocatori assumono il ruolo di uno studente di Tokyo trasformato in un mezzo demone. Attraverso una visuale in terza persona, i giocatori esplorano Tokyo, interagiscono con demoni e ingaggiano battaglie a turni contro creature nemiche ricorrendo ad attacchi fisici, poteri magici e abilità demoniache per eliminarle". Oltre alla presenza di sangue, violenza e linguaggio scurrile, l'ente segnala la presenza di contenuti sessuali e nudità parziali che hanno spinto ad adottare la classificazione indicata per un pubblico maturo. Potete trovare tutti i dettagli nella pagina ESRB dedicata a Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster.

La comparsa di Nocturne Remaster all'interno del sito potrebbe essere il segnale di un possibile annuncio a breve della data d'uscita ufficiale del titolo in occidente, sebbene al momento manchino ancora conferme ufficiali da parte di Atlus. Ricordiamo che il titolo è una rimasterizzazione dell'omonimo gioco uscito in Giappone nel 2003 e arrivato due anni dopo sulle PS2 europee con il nome di Shin Megami Tensei: Lucifer's Call. Anche stavolta sarà presente Dante di Devil May Cry come personaggio DLC per Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster.