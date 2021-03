Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster arriva in Europa il 25 maggio

Atlus ha confermato ufficialmente la data d'uscita in occidente di Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster: l'attesa riedizione del JRPG uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2003 arriverà su Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 25 maggio, sia in Europa che negli Stati Uniti.

Per l'occasione Atlus ha diffuso anche il comunicato correlato all'annuncio: "Il classico di culto è rinato. I pre-order sono ora attivi per Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster. Risveglia il tuo demone interiore in questa versione moderna dell'acclamato classico Atlus", si legge nel comunicato, che prosegue fornendo un breve incipit della trama e delle caratteristiche principale di questa nuova edizione: oltre a grafica e modelli in HD, rispetto all'originale il titolo offrirà livelli di difficoltà aggiuntivi, la possibilità di salvare la partita in qualunque momento, l'opzione per abilitare il doppiaggio in inglese o giapponese a scelta, e una storia alternativa incentrata su Raidou Kuzunoha.

Oltre all'edizione fisica standard, per Nocturne HD Remaster sarà inoltre disponibile una Digital Deluxe Edition accessibile quattro giorni prima della data d'uscita che conterrà, tra le altre cose, il DLC dedicato a Dante di Devil May Cry (per approfondire potete vedere il trailer di Dante in Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster) e una serie di musiche tratte da altri episodi della serie.

Il ritorno del terzo capitolo può inoltre essere un buon antipasto in attesa di novità sul futuro della serie: al momento non ci sono altre novità sull'uscita di Shin Megami Tensei V.