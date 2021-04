Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: fazioni e scelte nel nuovo trailer di Atlus

A poco più di un mese dal lancio di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, i ragazzi di Atlus hanno condiviso un nuovo trailer che mette in evidenza le fazioni all'opera per plasmare il destino del mondo di gioco.

Passato alla storia come miglior esponente della celebre saga JRPG, Shin Megami Tensei 3 si prepara a tornare tra le mani dei giocatori in una versione rimasterizzata che offre un comparto tecnico rivisto e migliorato, sul solco dell'operazione intrapresa da Atlus che punta a riportare i migliori titoli della casa a nuova vita. Nel nuovo trailer pubblicato oggi Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster mette in mostra le tre fazioni che si contendono il destino del mondo, ponendo l'accento sulle scelte che i giocatori dovranno intraprendere e che condizioneranno l'esito dell'avventura.

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster farà il suo esordio il prossimo 25 maggio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. La Digital Deluxe Edition comprenderà il Maniax Pack che include Dante di Devil May Cry, il Chronicle Pack con Raidou della serie Devil Summoner, il livello di difficoltà Merciful, il pacchetto di mappe Mercy and Expectetion e quattro pacchetti di brani aggiuntivi. I giocatori che effettueranno il preordine potranno inoltre accedere al gioco in anteprima il 21 maggio. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che potete trovare la prova di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster sulle pagine di Everyeye.