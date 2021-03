Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster: Story Trailer e bonus della Deluxe Edition

Gli sviluppatori di Atlus ci rituffano nelle atmosfere di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster per mostrarci il suggestivo Story Trailer e illustrare tutti i bonus previsti per chi deciderà di acquistare la Digital Deluxe Edition di questa riedizione del GDR culto.

Il video The World's Rebirth ci permette di sbirciare tra le pieghe narrative e contenutistiche di un progetto che promette di rimanere nel solco tracciato dagli illustri predecessori, a cominciare ovviamente dal titolo originario dato alle stampe nell'ormai lontano 2003.

In questa sua nuova versione, Shin Megami Tensei III offrirà modelli poligonali e scenari 3D rimasterizzati, delle inedite impostazioni di difficoltà per giocatori di tutti i livelli, un branch alternativo di Raidou Kuzunoha e la possibilità di scegliere tra il doppiaggio in inglese e quello in madrelingua giapponese, oltre a molteplici correttivi apportati al gameplay del titolo primigenio.

Quanto ai contenuti della Digital Deluxe Edition, Atlus spiega che il preordine su PlayStation Store, Nintendo eShop o Steam includerà il gioco completo e la possibilità di accedervi in anteprima dal 21 maggio, con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di lancio che, lo ricordiamo, è prevista in Eurropa per il 25 maggio su PC, PS4 e Switch.

La Deluxe Edition comprenderà anche il Maniax Pack con Dante di Devil May Cry, il Chronicle Pack con Raidou della serie Devil Summoner, il livello di difficoltà Merciful, il pacchetto di mappe Mercy and Expectation e quattro pacchetti aggiuntivi di brani di Shin Megami Tensei.