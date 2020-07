Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster per Switch e PS4 in 14 minuti di gameplay

Dopo l'ultimo Nintendo Direct Mini, gli autori di Atlus ci reimmergono nelle atmosfere di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster con un nuovo video gameplay di 14 minuti che ne conferma l'arrivo su PS4, oltreché su Switch, nel corso della primavera del 2021.

La lunga video dimostrazione proposta dal publisher e sviluppatore giapponese ci permette di intuire i grandi cambiamenti apportati all'originario Lucifer's Call per attualizzarne il comparto grafico e l'offerta contenutistica, con aggiunte che dovrebbero renderlo più simile a un Remake che ad una "semplice" Remastered.

In questa sua riedizione per Nintendo Switch e PlayStation 4, Shin Megami Tensei 3 vanterà un'esperienza di gioco con scenari in alta definizione e personaggi dai modelli poligonali più curati, oltre a tanti altri interventi che Atlus anticipa parzialmente in questo filmato in lingua giapponese. Se ve lo siete perso, vi consigliamo di ammirare il video di annuncio di Shin Megami Tensei 3 Nocturne svelato all'ultimo evento digitale di Nintendo.

Sempre durante il Direct Mini dedicato alle terze parti e ai partner commerciali di Nintendo, Atlus ha mostrato un video di Shin Megami Tensei V e confermato di voler proseguire ancora a lungo questa iconica proprietà intellettuale.