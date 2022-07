Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster ha venduto 600.000 copie dal lancio

Ottimi risultati per Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, riedizione dell'omonimo gioco Atlus. Lanciata inizialmente nell'ottobre 2020 in Giappone, questa remastered è uscita poi nel maggio 2021 anche in Occidente registrando un buon successo di pubblico e critica.

Ad oggi Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster ha venduto 600.000 copie in tutto il mondo, numeri più che buoni se pensiamo che Shin Megami Tensei V per Nintendo Switch ha venduto un milione di copie dal novembre 2021 mentre Shin Megami Tensei IV ha piazzato 600.000 unità, dati aggiornati al 2015.

Parallelamente a quanto accaduto alla serie Persona, anche Shin Megami Tensei ha visto le su vendite crescere con il tempo, specialmente in Occidente, dove il franchise è sempre più popolare. Il prossimo gioco ad uscire sotto il marchio SMT Shin Megami Tensei sarà Soul Hackers 2 ad agosto mentre nei prossimi mesi Atlus pubblicherà Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal su PC e altre piattaforme.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, il gioco Atlus è disponibile su PC via Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch. E voi cosa ne pensate, siete rimasti soddisfatti della riedizione di Shin Megami Tensei III Nocturne oppure no?