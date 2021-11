Shin Megami Tensei 3 Nocturne: ottimi numeri per l'HD Remaster, ecco quanto ha venduto

È senza dubbio un gran momento per la serie di Shin Megami Tensei. La nostra recensione di Shin Megami Tensei 5 dimostra che il nuovo episodio in esclusiva per Nintendo Switch si è presentato in splendida forma, ed arrivano ottime notizie anche dalla remastered del terzo capitolo.

Stando a quanto riportato in un articolo del portale nipponico Dengeki, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster è arrivato a quota 500.000 copie distribuite, un risultato ritenuto molto soddisfacente considerata l'uscita in occidente a maggio 2021 su PC, PS4 e Nintendo Switch. Il pubblico ha molto apprezzato la riedizione del terzo episodio uscito originariamente su PlayStation 2 nel 2003 e può essere di buon auspicio anche per le vendite del nuovo esponente del brand in uscita il prossimo 12 novembre in Europa.

L'HD Remaster di Shin Megami Tensei III non ha solo riproposto i contenuti della versione originale e l'appagante grado di sfida dell'epoca, ma si è presentata con modelli 3D e scenari completamente rimasterizzati, nuove opzioni per regolare il livello di difficoltà, la possibilità di salvare la partita in qualunque momento e la possibilità di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello giapponese. Se volete scoprire ulteriori dettagli su questa riedizione, la nostra recensione di Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster vi svelerà tutti i segreti del titolo Atlus.