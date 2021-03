Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster arriverà su PC? ESRB e PEGI registrano la versione

Dopo la recente classificazione di Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster per PlayStation 4 e Nintendo Switch, l'ESRB e il PEGI hanno registrato la versione per PC del famoso JRPG facendone presagire l'approdo su altre piattaforme.

Dal momento dell'annuncio Atlus non ha pubblicato nuove informazioni sul gioco tanto che ad oggi su Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster vige il mistero assoluto persino sulla finestra di lancio ufficiale. Qualche giorno fa tuttavia un leak emerso dal sito di Nintendo ha fatto trapelare una possibile data di uscita per il prossimo 25 maggio 2021.

Recentemente gli istituti di classificazione ESRB e PEGI hanno registrato la versione per PC di Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster, ufficialmente mai annunciata dagli sviluppatori. Ovviamente potrebbe trattarsi di un banale errore: le due istituzioni non sono nuove a questo genere di episodi. Il fatto che entrambe le società abbiamo inserito le stesse informazioni fa comunque pensare. In ogni caso la classificazione dell'edizione rimasterizzata rimane la stessa della versione originale, ovvero M, che sta ad indicare la presenza di contenuti rivolti ad un pubblico dai 17 anni in su.

In attesa di saperne di più vi ricordiamo che tra i vari personaggi aggiuntivi che compariranno in Shin Megami Tensei 3 Nocturne Remaster ci sarà Dante di Devil May Cry.