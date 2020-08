Shin Megami Tensei 3 X Devil May Cry, nuovo trailer: Dante apparirà nel gioco come DLC

L'annuncio di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct trasmesso nel mese di luglio: un interessante antipasto in attesa di poter apprendere maggiori dettagli su Shin Megami Tensei V.

Esordito in Europa nell'ormai lontano 2003, il terzo capitolo della saga Atlus è pronto a fare ritorno con un comparto grafico e tecnico rivisto e aggiornato. Ma non solo: Shin Megami Tensei III è pronto ad accogliere un interessante contenuto. Ad annunciarlo, totalmente a sorpresa, è un trailer pubblicato dalla software house, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Disponibile al momento soltanto in lingua giapponese, il filmato annuncia una partnership con Devil May Cry. Già ospite dell'originale Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax, Dante è dunque pronto a fare ritorno anche in Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. Il personaggio potrà essere sbloccato tramite l'acquisto di un DLC "Maniax Pack", che sarà disponibile sin dal Day One, proposto al prezzo di 980 Yen (circa 8 euro).



In attesa di poter dare un nuovo sguardo al gameplay di Shin Megami Tensei III Remaster, ricordiamo che il gioco è atteso in Europa su Nintendo Switch e PlayStation 4 nel corso della primavera 2021. La data di uscita giapponese è invece già stata confermata e coinciderà col 29 ottobre 2020.