Shin Megami Tensei 5 e 4 su PC e SMT 3 su Xbox Game Pass? Spuntano nuove conferme

Solo poche settimane fa si erano fatti strada in rete i primi rumor relativi a un rilancio multipiattaforma di Shin Megami Tensei V, originariamente esordito in esclusiva su Nintendo Switch.

Ora, arrivano ulteriori conferme in tal senso, nella forma di immagini leak legate a riedizione del JRPG. Sui lidi di 4Chan sono infatti stati pubblicati numerosi scatti che ritraggono un possibile porting di Shin Megami Tensei V, destinato a trovare spazio su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. L'avventura Atlus non sarebbe però l'unica in procinto di varcare i confini degli hardware Nintendo. La medesima fonte riporta infatti anche scatti legati a un rilancio di Shin Megami Tensei IV e Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, originariamente esorditi su Nintendo 3DS.

Dettagli aggiuntivi coinvolgono poi Shin Megami Tensi III: Nocturne HD Remastered. La versione aggiornata del titolo sarebbe infatti pronta a trovare spazio all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, con fruizione priva di costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio Microsoft. Su questo fronte, esattamente come per i porting citati, non vi sono al momento conferme ufficiali da parte di Atlus, ma stando ai rumor, notizie in tal senso dovrebbero giungere a inizio maggio. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remastered ha già venduto oltre 600.000 copie dal giorno del lancio.